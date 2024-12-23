Avustralya'da et yiyen bakteri görüldü

Haber Merkezi

Avustralya'da korkunç bir sağlık skandalı yaşanıyor.

Ülkenin en zengin kesimlerinin yaşadığı Melbourne şehrinde et yiyen bakteri tespit edildi.

Enfekte olan kişiler karantina altına alınırken, vaka sayısı kısa sürede artış gösterdi.

Kentte panik havası haki olmaya başlarken, ülkenin baş sağlık görevlisiProfesör Ben Cowie, Victoria bölgesine, Buruli ülseri vakalarının eyalet genelinde "yüksek seyrettiği" uyarısını yaptı.

AĞRISIZ YUMRU OLARAK KENDİNİ GÖSTERİYOR

Ascot Vale banliyösüyle bağlantılı enfeksiyonlarda son zamanlarda artış görüldüğünü de açıklayan Cowie, "Lezyonlar genellikle yavaş büyüyen ağrısız yumru veya yara şeklinde ortaya çıkıyor ve başlangıçta böcek ısırığıyla karıştırılabilir. " dedi.

60 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Cowie, sivrisinekler aracılığıyla yayıldığı düşünülen yumrunun daha sonra yıkıcı deri ülserine dönüştüğünü söyledi.

"Herkesin" enfeksiyona yakalanabileceği uyarısında bulunan Cowie, enfeksiyonun daha çok 60 yaş üstü kişilerde görüldüğünü açıkladı.

344 VAKA OLDU

Prof. Cowie bir sağlık tavsiyesinde, hastalığın coğrafi olarak yayıldığını ve artık belirli kıyı bölgeleriyle sınırlı kalmadığını, sağlık yetkililerine 17 Aralık itibarıyla 344 vaka bildirildiğini olduğunu söyledi.