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Haber Merkezi

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir evin klozetinden dev bir piton yılanı çıktı.

Tuvaleti kullanmak için banyoya giren ev sahibi, klozette piton yılanıyla karşılaşınca hemen ekipleri aradı.

Olay yerine gelen yılan avcıları, pitonun muhtemelen derisini dökmek için burayı seçtiğini belirtti.

TUVALETE GİDİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Dişi olduğu belirlenen yılan, kısa sürede klozetin içinden herhangi bir sorun yaşanmadan çıkarıldı.

New York Post'un haberine göre yılan avcıları, pitonu klozetten çıkardıkları anları, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"DİŞİNİN KOKUSUNU BIRAKABİLECEĞİ SON YER BURASI"

Olaydan iki gün sonra bölgedeki bir başka evin klozetinden, yine aynı türde bir piton çıktığı bildirildi.

Yılan avcıları, "Erkek yılan, büyük ihtimalle dişiyi aramak için içeri girmişti. Çünkü dişinin kokusunu bırakabileceği son yer burasıydı'' dedi.