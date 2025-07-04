Avustralya’da milyonlarca dolarlık “Çin duası” vurgunu

Avustralya’da yaşlı Asyalı kadınları hedef alan sahte ruhani şifacılar, “ailen tehlikede, kutsama gerek” diyerek milyonlarca dolarlık vurgun yaptı.

Şüphelilerin kurbanlarının çoğunun yaşlı Asyalı kadınlardan oluştuğu açıklandı.

Artan dolandırıcılık vakaları ve ihbarlar üzerine yapılan soruşturma kapsamında, dolandırıcıların ruhani şifa bahanesiyle kandırdıkları kişilere “lanet” ya da “kötü ruhlardan” korunmak için değerli eşyalarını kutsanmış bir çantaya koymalarını söyledikleri, sonra da bu çantayla birlikte kayıplara karıştıkları tespit edildi.

DÜNYA ÇAPINDA BİR DOLANDIRICILIK

ABD, İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de son 25 yıldır benzer yöntemlerle vurgunlar yapılıyor.

Dolandırıcılar, yaşlı kurbanlara aile bireylerinin lanetli ya da tehlikede olduğunu söyleyerek korku salıyor.

Ardından, bu kötü ruhlardan korunmanın tek yolunun ellerindeki servetin “ruhsal olarak temizlenmesi” olduğunu iddia ediyorlar.

"SIRTLAN GİBİ SALDIRIYORLAR"

Güney Galler Polisi Dedektif Başkomiseri Guy Magee, bu yöntemi "gizli ve sinsi bir soygun" olarak tanımlayarak, “Genellikle yaşlı ve savunmasız kadınları hedef alıyorlar. Bir sırtlan sürüsü gibi davranıyorlar,” dedi.

MİLYON DOLARLIK VURGUNDA 2 GÖZALTI

80 dolandırıcılık ihbarını inceleyen Avustralya polisi, kapsamlı bir soruşturma başlattı. 63 yaşındaki bir kadın, 3 milyon Avustralya doları (yaklaşık 2 milyon ABD doları) değerindeki dolandırıcılıkla bağlantılı olarak Sydney Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Suç ortağı olduğu iddia edilen 63 yaşındaki bir erkek de ertesi gün Brisbane Havalimanı’nda, Çin’e uçmaya çalışırken yakalandı.

"ÇANTAYI AÇARSANIZ LANETLENİRSİNİZ"

Dolandırıcılık genellikle benzer bir senaryo izliyor: Kurbanlar, kendini ruhani şifacı olarak tanıtan kişilere yönlendiriliyor. Bu kişiler, kötü enerjiden arınmak için para ve değerli eşyaların bir çantaya konulmasını istiyor. “Çanta kutsanacak, ama aylarca açmayın, yoksa kötü talih sizi bulur,” diyorlar. Gerçekteyse çantalar sessizce değiştiriliyor ve içindekiler alınıyor.



Son olarak, Haziran ayında 77 yaşındaki bir kadının 130 bin Avustralya doları (yaklaşık 85 bin ABD doları) dolandırılması olayında iki şüpheli tutuklandı. Polis, 50 kişinin vurgunla bağlantılı olabileceğini belirtti. 25 kişinin kimliği tespit edilirken, diğer 25’i güvenlik kameralarına takıldı. Şu ana kadar 11 kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldı.