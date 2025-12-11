Avustralya'da paraşütü uçağın kuyruğuna takılan adam gökte asılı kaldı

- Avustralya'da ekstrem sporcu Adrian Ferguson'un paraşütü uçaktan atlayış sırasında kanada takıldı.
- Ferguson, 4 bin 600 metre yüksekte asılı kalıp ölüm tehlikesi atlattı.
- Yedek paraşütün iplerini kesip, ana paraşütle güvenli iniş yaptı.
Avustralya'da dudak uçuklatan bir olay meydana geldi.
Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Cairns kentinin güneyinde bir etkinlikte 16 paraşütçü, atlayış yapmak üzere uçakla havalandı.
4 BİN 600 METREDE ASILI KALDI
İlk paraşütçü Adrian Ferguson’un yedek paraşütü, atlayıştan sonra açılarak uçağın kanadına takıldı. Ferguson, 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldı.
Ferguson'un ölümle burun burna geldiği o anlar uçağın ve paraşütçünün kameralarıyla videoya kaydedildi.
PARAŞÜTÜN İPLERİNİ KESTİ
Bir süre havada savrulan paraşütçü, yedek paraşütün iplerini keserek uçaktan kurtuldu ve serbest düşüş halindeyken ana paraşütünü açtı.
Güvenli bir şekilde yere inen paraşütçünün hafif yaralandığı öğrenildi.