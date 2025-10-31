Avustralya'da savaş mektupları, 109 yıl sonra plajda ortaya çıktı

- Avustralya'nın batı kıyısında, 109 yıl sonra cam şişelerde bulunan iki mektup, I. Dünya Savaşı'nda Fransa cephesine giden Avustralyalı askerler tarafından yazılmıştı.
- Er Malcolm Neville ve Er William Harley tarafından 15 Ağustos 1916'da yazılan bu mektuplar, askerlerin yolculuklarını ve savaşa dair duygularını içeriyordu.
- Aileler ve tarih meraklıları tarafından büyük ilgi gören bu keşif, geçmişle bağlantı kurmak için nadir bir fırsat sundu.
Batı Avustralya'nın Esperance bölgesindeki Wharton Plajı'nda gezi yapan Brown Ailesi, karaya vurmuş bir cam şişe içinde iki ayrı mektup buldu.
MEKTUPLAR 1916 YILINDAN
Şişedeki mektupların, 27 yaşındaki Er Malcolm Neville ve 37 yaşındaki Er William Harley tarafından 15 Ağustos 1916'da yazıldığı belirlendi. Askerlerin, "HMAT A70 Ballarat" adlı gemiyle 12 Ağustos 1916'da Adelaide’den ayrıldığı ve Fransa’daki Batı Cephesi’nde görev yapan 48. Avustralya Piyade Taburu’na takviye sağlamak üzere yola çıktığı kaydedildi.
SAVAŞTA FARKLI KADERLER
Neville, bir yıl sonra savaşta yaşamını yitirirken Harley, sağ kurtuldu ancak 1934’te kansere yenik düşerek Adelaide’de toprağa verildi.
SEVDİKLERİNE MESAJLAR
Neville, mektubunda annesi Robertina Neville’e, bindikleri gemide yemeklerin iyi olduğunu, yalnızca bir öğünü denize dökmek zorunda kaldıklarını yazdı. Morallerinin yüksek olduğunu belirten Neville, mektubu bulacak kişiden annesine ulaştırılmasını rica etti. Harley ise annesi hayatta olmadığı için mektubunun bulanda kalabileceğini ifade etti.
AİLELER İÇİN MUCİZE OLDU
Harley'nin torunu Ann Turner, mektupların bulunmasını "Mucize gibi, büyükbabamızın mezarından bize ulaştığını hissediyoruz" sözleriyle değerlendirdi. Neville’ın akrabası Herbie Neville ise, "Görünen o ki savaş için heyecanlıydı ama ne yazık ki hayatını kaybetti" dedi.
DENİZDEN GELEN TARİHİ HATIRA
Mektuplarda, Neville "Denizin bir yerindeyiz" notunu düşerken, Harley de "Büyük Avustralya Körfezi'ndeyiz" ifadesiyle yolculuklarını kaydetti. 100 yılı aşkın bir süre sonra ortaya çıkan bu mektuplar, aileler ve tarih meraklıları için eşsiz bir keşif niteliği taşıyor.
