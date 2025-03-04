Avustralya'da yeni açılan camiye saldırı tehdidinde bulunuldu

AA

Avustralya'nın Sydney kentinde yeni açılan bir camiye saldırı tehdidi yaşanıyor..

Konuya ilişkin paylaşım "Australian Islamic House" adlı grubun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ABC News'in haberine göre, paylaşımda, Sydney'deki camiye kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı tehdidinde bulunulduğu bildirildi.

"NSW HÜKÜMETİ VE POLİSİ, BU KONUYU ÇOK CİDDİYE ALMAKTADIR"

Paylaşımda saldırganın, 2019'da Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırının aynısını yapmakla tehdit ettiği belirtildi.

New South Wales (NSW) Eyaleti Başbakanı Chris Minns, söz konusu paylaşımla ilgili yaptığı açıklamada, polisin olayı soruşturduğunu bildirerek, "NSW hükümeti ve polisi, bu konuyu çok ciddiye almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"IRKÇILIK VE MÜSLÜMAN KARŞITLIĞI TOLERE EDİLMEYECEK"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Sydney'deki bir camiye saldırı tehdidi yapıldığı haberini aldığını kaydetti.

Bu "iğrenç durumun Avustralya'da yeri olmadığını" vurgulayan Albanese, sorumluların adalet karşısına çıkması gerektiğini dile getirdi.

Albanese, "Irkçılık ve Müslüman karşıtlığı tolere edilmeyecek." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan tarafından cuma namazında terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırı öncesi Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde kiraladığı eve yerleşen ve buradaki poligonlarda atış talimi yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı terörist Tarrant, iki camide namaz kılan Müslümanlara otomatik silahlarla saldırmıştı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk vatandaşı 49 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından canlı yayınlayan ve "beyaz ırkın üstünlüğünü" savunan aşırı sağcı terörist, saldırıdan hemen sonra polis tarafından yakalanmıştı.