Donald Trump'tan Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için ortak başvuruda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Trump, Cumhurbaşkanı Aliyev'e mektup gönderdi.

"BU ONUR İÇİN DERİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Trump mektubunda, "Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğiniz ortak mektubunuz için size ve Başbakan Paşinyan'a teşekkür ederim. Bu önemli misyonumuzu sürdürmemiz için bize ilham veren bu onur için derin şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"BARIŞ VE REFAHI SAĞLAMAYA KARARLIYIM"

Mektupta Trump, ayrıca "ABD Başkanı olarak, dünya çapındaki çatışmaları sona erdirmeye ve tüm insanlar için barış ve refah sağlamaya kararlıyım. Devam eden ortaklığınızla imkansızı başaracağız." dedi.

BEYAZ SARAY'DA AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ZİRVESİ

Aliyev ve Paşinyan'ın, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışı sağlayacak anlaşmanın metni paraflanmıştı.

İki lider bu törende, Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için ortak başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı.