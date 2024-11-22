Avustralya'nın sosyal medya kararına Elon Musk'tan sert tepki

AA

Avustralya'nın sosyal medyada yaş sınırlaması planı çok konuşuldu...

Avustralya hükümeti tarafından yapılan planlama, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlamayı amaçlıyor.

AMERİKALI MİLYARDERDEN SERT ÇIKIŞ

Söz konusu planlama sonrası X'in sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk, Avustralya hükümetini, "internete erişimi kontrol etmeye çalışmakla" itham etti.

Musk, sosyal medya platformlarına 16 yaş sınırı getirmeyi planlayan Canberra hükümetine tepki gösterdi.

"GİZLİ BİR YOLU GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in yaş sınırına ilişkin yasa tasarını parlamentoya sunduklarını duyurduğu paylaşımı alıntılayan Musk, "Bu, Avustralya'daki tüm vatandaşların internete erişimini kontrol etmenin gizli bir yolu gibi görünüyor." sözlerini sarf etti.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA CEZA

Avustralya'da hükümet, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için yaş sınırı koymayı ve platformları buna uymak konusunda sorumlu tutmaya hazırlanıyor.

Ayrıca, sosyal medya platformlarının yaş sınırını ihlal etmeleri durumunda ceza verilmesi de planlanıyor.

MUSK İLE ALBANESE ARASINDA GERİLİM

Avustralya e-Güvenlik Ofisi, 13 ve 15 Nisan'daki bıçaklı saldırıların ardından, X kullanıcılarının saldırı görüntülerine erişiminin küresel çapta geçici süreyle yasaklanması için federal mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Mahkeme, görüntülere erişimin geçici süreyle durdurulmasına hükmederken bu talebi reddeden X yetkilileri, Avustralya'nın "yasa dışı ve tehlikeli" yaklaşımına mahkemede karşılık verileceğini bildirmişti.

Başbakan Albanese, saldırılara ilişkin görüntüleri kaldırmayı reddeden platforma tepki göstermiş, X'in talebe karşı mahkemede mücadele etmesine şaşırdığını aktarmıştı.

Musk da mahkeme kararının ardından Avustralya yönetimine "tüm ülkelere sansür" uygulama suçlamasını yöneltmişti.