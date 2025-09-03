Avusturyalı banka devinden kritik adım! Tüm ATM’ler iptal edildi

Almanya’nın güneyinde faaliyet gösteren Avusturyalı merkezli Oberbank oldukça çarpıcı bir adımla gündeme geldi.

Milyonlarca müşterisi olan banka devi, ülkedeki tüm şubelerinde nakit para işlemlerini sonlandırma kararı aldı.

Dev banka tarafından alınan bu karar sektörde büyük bir yankıya neden olurken müşteriler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

ATM VE GİŞE HİZMETİ ARTIK OLMAYACAK!

Almanya’da bulunan şubelere asılan duyurular kapsamında, 31 Ağustos 2025 itibarıyla hem bankamatiklerin hem de gişe hizmetlerinin kalıcı olarak sonlandırıldığı belirtildi.

Almanca duyuruda, ATM’lerin tamamen devre dışı bırakılacağı vurgulandı. Bu kararın, yalnızca tek bir şube için değil, bankanın Almanya’daki tüm noktaları için geçerli olacağı belirtildi.

Artı49’da yer alan habere göre banka yönetimi, nakit işlemleri durdurma kararını “değişen müşteri alışkanlıkları” ile gerekçelendirdi.

Bankanın açıklamasında, müşterilerin büyük bölümünün bankacılık işlemlerini artık dijital kanallar üzerinden yürüttüğü ifade edildi.