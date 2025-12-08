İsrail'de psikolojik rahatsızlık yaşayan asker sayısında artış yaşanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Bölümü Başkan Yardımcısı Tamar Şamuni'nin açıklamaları İsrail ordusundaki vahim durumu gözler önüne serdi.

İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada 'bakanlığın Ekim 2023'ten bu yana 62 bini ordudan, yaklaşık 85 bin psikolojik vakayla ilgilendiğini' ifade eden Şamuni, bu artışı 'eşi görülmemiş' şeklinde nitelendirdi.

"ASKERLERİN ÜÇTE BİRİ PSİKOLOJİK SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA"

Ordudaki askerlerinin üçte birinin 7 Ekim olaylarının ardından psikolojik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Şamuni, her bir terapistin yaklaşık 750 danışanla ilgilendiğini, bazı bölgelerde bu sayının daha fazla olduğunu, bunun da tedaviye ihtiyaç duyanlara gereken hızda ulaşılmasını zorlaştırdığını aktardı.

GENİŞ ÇAPLI PSİKOLOJİK KRİZ UYARISI

Yedioth Ahronoth gazetesinin kasım ayındaki haberinde İsrail'de 'geniş çaplı psikolojik kriz' uyarısında bulunulmuş, uyuşturucu bağımlılığı vakalarının arttığına ve aralarında çok sayıda askerin bulunduğu yaklaşık 2 milyon kişinin psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekilmişti.

İsrail'de ekim ayında paylaşılan resmi verilere göre orduda 18 ay içinde 279 intihar girişimi kaydedildi, bunların 36'sı ölümle sonuçlandı.