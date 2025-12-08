Japonya ile gerilim yaşayan Çin, 100'e yakın savaş gemisini Pasifik'e yığdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin, dev donanmasını tartışmalı sulara yığdı.

Pasifik'te 'rutin' tatbikatların çok ötesinde askeri hareketlilik başladı.

Sarı Deniz'den Güney Çin Denizi'ne, Doğu Çin Denizi'nden Batı Pasifik'e kadar her noktada Çin bayraklı gemiler var.

Hafta başında sayıları 100'ü aşan gemilerin bölgedeki operasyonları geçen yılın rekor seviyelerini bile geride bıraktı.

JAPONYA BAŞBAKANI: ASKERİ MÜDAHALEDE BULUNABİLİRİZ

Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi'nin, "Tayvan'a olası saldırıda askeri müdahalede bulunabiliriz" çıkışı Pekin'i öfkelendirdi.

Çin'den Japonya'ya, "Buna cüret edilirse karşılık güçle olur" uyarısını geldi.

Tayvan'ın 40 milyar dolarlık ek savunma harcaması kararı da ortamı geren bir diğer unsur oldu.

SAHADA SICAK TEMAS

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'e ait Liaoning uçak gemisinden kalkan J-15 uçaklarının Japon F-15 uçaklarına 'radar kilidi' attığını duyurdu.

Savaşın eşiği olarak kabul edilen bu hamle sonrası Japonya Başbakanı Takaiçi, olayı 'son derece üzücü' olarak nitelerken sakin ama kararlı duruş sergileyeceklerini belirtti.

SAHTE SALDIRI TATBİKATLARI

İddialara göre Çin gemileri savaş uçaklarıyla birlikte yabancı gemilere 'sahte saldırı' tatbikatları yapıyor.

Olası bir çatışmada dış güçlerin bölgeye takviye göndermesini engelleyecek operasyonlar çalışılıyor.

EKONOMİK VE DİPLOMATİK YAPTIRIMLAR

G20 zirvesinde liderler bir araya gelmedi.

Pekin yönetimi, Japon deniz ürünlerine yasağı geri getirdi ve vatandaşlarına Japonya seyahat uyarısı yayınladı.

Bölge ülkeleri her an tetikte olmayı sürdürüyor.