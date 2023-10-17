Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ meselesi tamamen kapandı Aliyev, Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Fuzuli bölgesinde 22 bin, Karabağ ve Doğu Zengezur'da ise 140 bin kişi yaşayacak" dedi.

ensonhaber.com

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'ı özgürlüğüne kavuştu.

Bakü yönetimi, kendi topraklarında yeniden hakimiyet kurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ meselesine ilişkin konunun nihayet kapandığını söyledi.

"Karabağ konusu tamamen kapanmıştır"

Karabağ'ın Fuzuli bölgesi halkıyla yaptığı görüşmede konuşan Aliyev, şunları söyledi:

Karabağ konusu tamamen kapanmıştır. Bu büyük bir mutluluk.



'Büyük Dönüş' programının uygulanmasının ilk aşamasının sonuna kadar Fuzuli bölgesinde 22 bin, Karabağ ve Doğu Zengezur'da ise 140 bin kişi yaşayacak.

Aliyev, Karabağ ve Doğu Zengezur'a daha fazla insanın döneceğinden emin olduğunu ifade etti.

'Büyük Dönüş' programı

Bunun için güçleri ve iradeleri olduğunun altını çizen Aliyev, şöyle devam etti:

'Büyük Dönüş' programı benimsendi ve başarıyla uygulanıyor. Ancak asıl faktör, bu günleri sabırsızlıkla bekleyen yerinden edilmiş insanlardır.

Karabağ'da son yaşananlar

19 Eylül'de Dağlık Karabağ'daki durum yeniden tırmandı. Bakü, terörle mücadele tedbirlerinin başladığını duyurdu ve Ermeni ordusunun bölgeden çekilmesini talep etti.

Yasa dışı Ermeni unsurlar, silah bırakmak zorunda kaldı. 20 Eylül'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da terörle mücadele tedbirlerinin durdurulduğunu söyledi.

TASS'ın aktardığına göre, 28 Eylül'de, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"nin Cumhurbaşkanı Samvel Şehrimanyan, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kurdukları yönetimin varlığına son veren kararnameyi imzaladı.