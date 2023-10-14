Fransa, Karabağ Ermenileri için 1 milyon euro ayırdı Ermenistan'ın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Dünya Gıda Programı'na aktarılması planlanan tutar belli oldu.

AA & Ensonhaber

Fransa, Azerbaycan toprağı Karabağ'dan kendi istekleriyle ayrılan Ermenileri desteklemeyi sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan'ın Ermenistan sınırını tehdit ettiğini savunmuştu.

Karabağ'dan ayrılan Ermenilere yardım

Macron, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a saldırabileceğine dair iddialar ortaya atmıştı.

Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından sonra seferber olan Paris yönetimi, bölgeyi terk eden Ermenilere yardımda bulundu.

Fransa 1 milyon euro aktarıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın talimatıyla, Ermenistan'ın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Dünya Gıda Programı'na (WFP) 1 milyon euro aktarılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili açıklamayı, Fransa'nın Ermenistan Büyükelçisi Olivier Decottignies yaptı.

Büyükelçi Decottignies, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Fransa, 100 bin Ermeni'nin Dağlık Karabağ'dan göçünün ardından Ermenistan'ın ihtiyaçlarının karşılanması için Dünya Gıda Programı'na 1 milyon euro katkı sağlıyor.

"Gurur duyuyoruz"

WFP Ermenistan'dan da açıklama yapıldı. "Fransa'dan 1 milyon euroluk cömert katkıyı duyurmaktan gurur duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kararın, WFP İcra Direktörü Cindy McCain ile Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın New York'taki görüşmesinde alındığı kaydedildi.

44 günlük savaş

Azerbaycan'ın 2020'de başlattığı ve 44 gün süren Vatan Savaşı sonunda Ermenistan yenilgisini onayladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye göre Ermenistan silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etti.

Silah bırakmak zorunda kaldılar

Geçen 3 yılda bölgedeki silahlı gruplar anlaşmaya uymayınca Azerbaycan, bölgenin silahsızlandırılması ve sözde yönetimin kendini feshetmesi için 19 Eylül 2023'te lokal antiterör operasyonu düzenledi.

24 saat süren operasyon sonucu Ermeniler silah bırakmak zorunda kaldı.