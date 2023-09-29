Azerbaycan, Ermeni komutanlar Manukyan ve Mnatsakanyan'ı yakaladı Ermenistan ordusu mensubu Manukyan, Karabağ'da tutuklandı. Mnatsakanyan ise Ermenistan'a geçmeye çalışırken kontrol noktasında yakayı ele verdi.

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AA & Ensonhaber

Azerbaycan, Karabağ'da sözde 'devlet' kurarak askeri faaliyetlerde bulunan komutanları yakalamaya devam ediyor.

Bölgedeki sözde Ermeni yönetiminin yasa dışı silahlı güçlerinin komutanlarından biri olan Tümgeneral Davit Manukyan, gözaltına alındı.

Manukyan, Bakü'ye getirildi ve mahkeme tarafından tutuklandı. Bu gelişme resmi olarak duyuruldu.

Manukyan Karabağ'da tutuklandı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Ermenistan vatandaşı ve Ermenistan ordusu mensubu Manukyan'ın Karabağ'da tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildirinin "Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çekilmesi" hükmüne rağmen Manukyan'ın bölgede kalarak sözde "Karabağ Savunma Ordusu Komutanı Birinci Yardımcısı" olarak görev yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Terör eylemlerinin organizasyonunda yer aldı

Manukyan'ın ayrıca Azerbaycan'da kamu güvenliğini bozmak, halk arasında panik yaratmak, patlama ve yangınlar gibi terör eylemlerinin organizasyonunda yer aldığının tespit edildiği bildirildi.

"Organize bir grup tarafından tekrarlanan terörizm", "Ateşli silahların, bunların bileşenlerinin, mühimmatın, patlayıcıların ve cihazların yasa dışı edinimi, depolanması ve taşınması", "Yasayla öngörülmeyen silahlı gruplar ve birlikler oluşturmak" ve "Azerbaycan sınırını yasa dışı geçmek" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan Manukyan'ın tutuklandığı belirtildi.

Mnatsakanyan Ermenistan'a geçerken yakalandı

TASS haber ajansı, bir Ermeni askeri yetkilinin daha yakalandığını duyurdu.

Eski komutan Levon Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçiş yapmaya çalıştığı sırada Laçın koridoru kontrol noktasında tutuklandı.