Azerbaycan'ın yakaladığı Ruben Vardanyan, terörün finansmanıyla suçlanıyor Hakkında dava açılan Vardanyan, fonları yasa dışı silahlı grupların terör faaliyetlerinin organizasyonuna yönlendirerek terörü finanse etme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan, kendi toprağı Karabağ'da kurulan sözde yönetimin şüpheli isimlerini birer birer yakalıyor.

Önce Ermeni asıllı iş insanı ve sözde 'devlet bakanı' Ruben Vardanyan yakayı ele verdi. Ardından bölgenin sözde 'dışişleri bakanı' David Babayan teslim olacağını duyurdu.

Vardanyan, Azerbaycan sınır muhafızlarının dikkati sayesinde Laçın sınırında gözaltına alındı.

Teröre destek suçlaması

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Vardanyan, adalet önüne çıkarıldı.

Toplanan deliller neticesinde Vardanyan, terörü finanse etmekle suçlanıyor. Vardanyan'a, yasa dışı silahlı grupların oluşturulmasına ve işletilmesine katılma suçlaması da yöneltildi.

Soruşturma devam ediyor

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, ceza davasında soruşturma ve operasyonel tedbirlerin sürdürüldüğünü söyledi.

Devlet Güvenlik Servisi'nin açıklamasında, "Fonları yasa dışı silahlı grupların terör faaliyetlerinin organizasyonuna yönlendirerek terörü finanse etti." denildi.

Sınırı yasa dışı yollarla geçti

Hakkında hazırlanan iddianameye göre, Ruben Vardanyan'ın, terör ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek amacıyla Eylül 2022'de Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınırını yasa dışı olarak geçtiği tespit edildiği kaydedildi.