Azerbaycan-Ermenistan barışında merak edilenler: Zengezur Koridoru'na ne olacak?

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump arabuluculuğunda tarihi bir güne imza atıldı...

Yaşanan tarihi gelişmede, ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile Beyaz Saray'da bir araya gelmiş ve kritik bir toplantı düzenlenmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

"AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA BARIŞI SAĞLAMAYI BAŞARDIK"

Trump, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan ile görüşmenin ardından düzenlenen törende konuşmuştu.

Açıklamasında, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışı sağlamayı başardık. İki ülkenin tüm savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler" ifadesinde bulunmuştu.

İKİ LİDERDEN MESAJ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, imzalanan bildirinin, yeni bağlantı hatları oluşturacağını, yatırımlar, refah ve istikrar için çok sayıda ülkeye yeni fırsatlar sunacağının altını çizerken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise ortak bildirinin, iki ülke arasındaki onlarca yıllık çatışmayı sona erdirecek yolu açacağını ve karşılıklı egemenlik ile toprak bütünlüğüne tam saygı temelinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını vurgulamıştı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Söz konusu anlaşma sonrası gözler 'anlaşmanın gelecekteki etkilerine ve bölgede bizleri nelerin beklediğine' çevrildi.

Özellikle Türkiye'yi de etkiliyecek olan Zengezur Koridoru'nda nelerin yaşanabileceği merak ediliyor.

KRİTİK KONU ZENGEZUR KORİDORU

Ermenistan'ın İran sınırındaki topraklarından geçen 43 kilometrelik Zengezur Koridoru, iki ülke arasındaki en kritik konu olarak öne çıkıyor.

Koridor, Azerbaycan'ı, sınırötesi toprağı Nahçıvan'a ve Türkiye'ye bağlıyor.

2020'deki ateşkesle, denetimi Rus istihbarat servisi FSB'ye bırakılan Zengezur Koridoru, Rusya'ya bölgedeki ticaret yollarını kontrol etme imkanı sağlıyor.

İLERİ GÜNLERDE ZENGEZUR KORİDORU'NU NELER BEKLİYOR?

Barış anlaşmasıyla Moskova'nın Zengezur Koridoru'nda tamamen devre dışı bırakılması planlanıyor.

Boş kalan Rusya'nın yerini ise Amerika Birleşik Devletleri'nin alması öngörülüyor.

Zengezur Koridoru ile Güney Kafkasya'daki son büyük kartını da kaybeden Rusya'ya başka bir tehditte, ABD'nin katılımının, Rusya'nın Kuzey-Güney Koridoru'nu da tehdit etmesi.

Öte yandan, Zengezur Koridoru, Rusya ile İran arasında karadan erişime de engel olacak.

KUZEY-GÜNEY KORİDORU DA TEHDİT ALTINDA

Kuzey-Güney Koridoru, Moskova'yı, Azerbaycan üzerinden İran ve Hindistan'a bağlaması ile önem arz ediyor.

Batı'nın yaptırımları altındaki Rusya'ya çıkış yolu sağlayan koridoru kaybetmenin, Rus ekonomisi için ağır bir darbe olacağı ön görülüyor.

Muhtemelen ABD'nin, doğrudan İran sınırında varlık göstermesi bekleniyor.

ERMENİSTAN'IN RUSYA'YA BAĞIMLILIK MECBURİYETİ SONLANACAK

Ermenistan, kara sınırı bulunmamasına rağmen, ticarette büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olurken, Zengezur Koridoru, bu mecburiyeti ortadan kaldıracak.

Koridorun, Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu artırması da beklenirken, Ermenistan'a, daha geniş ticaret ağlarına entegre olması, yıpranmış ekonomisini çeşitlendirme ve yabancı yatırımcı çekme fırsatı sunacak.

Zengezur Koridoru, Türkiye ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayarak "Orta Koridor"un önemli bir parçası haline gelecek ve bu ticaret yolu, Türkiye ve Orta Asya üzerinden Avrupa'dan Çin'e kadar kesintisiz bir bağlantı sağlayacak.

AMERİKAN ŞİRKETLERİNİN ÖNEMLİ ALTYAPI GELİŞTİRMELERİ YAPMASI BEKLENİYOR

Trump, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Amerikan şirketlerinin önemli altyapı geliştirmeleri yapmasını bekliyoruz. Bu iki ülkeye girmek için çok istekliler" ifadesinde bulunurken, anlaşmanın, ABD'ye "Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası" olarak adlandırılacak ulaşım koridoru üzerinde çalışma hakkı tanıyacak.

TÜRKİYE, İRAN VE AB'DEN ANLAŞMA HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında barış için imzalanan ortak deklarasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Washington'da kayda geçirilen iradededen memnuniyet duyuyoruz.

ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasını memnuniyetle karşılayan İran, özellikle iki ülkeyle olan sınırlarında yabancı müdahaleye karşı da uyarıda bulundu.

Avrupa Birliği ise (AB), barış anlaşmasının ilk imzalanmasını ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasını “sıcak bir şekilde” karşıladığını ifade etti.

