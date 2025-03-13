Azerbaycan, Ermenistan ile barışın temel şartını açıkladı

AA

Son dakika gelişmesinde Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması metninin tamamında uzlaştığı bildirildi.

Duyuru Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından yapıldı.

Yaşanan yeni gelişmede ise, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile barış anlaşması imzalanmasının temel şartını açıkladı.

"METNİN İMZALANMASININ TEMEL ŞARTI, ERMENİSTAN ANAYASASININ DEĞİŞTİRİLMESİDİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışa ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın taslak metni üzerinde müzakerelerin sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Metnin imzalanmasının temel şartı, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesidir. Aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu ve ilgili yapıların resmen feshedilmesi gerekiyor.

İKİLİ DİYALOG VURGUSU

Bakanlık açıklamasında, Azerbaycan'ın, iki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin bu ve diğer konularda ikili diyaloğu sürdürmeye hazır olduğu kaydedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan ile imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.