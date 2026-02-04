Azerbaycan ile İsrail mutabakat zaptı imzaladı

- Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, İsrail ile mutabakat zaptı imzaladı.
- İsrail Başbakanlık Ofisi Ulusal Yapay Zeka Direktörlüğü ile yapılan anlaşma, Binyamin Netanyahu'nun katılımıyla gerçekleşti.
- Görüşmelerde siber güvenlik, dijitalleşme ve uzay konuları da ele alındı.
Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'de temaslarda bulunduğunu belirtti.
Nebiyev, temasları kapsamında İsrail Başbakanlık Ofisi Ulusal Yapay Zeka Direktörlüğü ile mutabakat zaptı imzaladıklarını ifade etti.
NETANYAHU KONUŞMA YAPTI
İmza töreninde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da hazır bulunarak konuşma yaptığını aktaran Nebiyev, ardından belgenin gelecekteki uygulama mekanizmalarını görüştüklerini vurguladı.
Nebiyev, toplantıda siber güvenlik, dijitalleşme ve uzay konularında da görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.