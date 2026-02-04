Donald Trump: Epstein konusunda tamamen masumum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği ve geçici bütçeyi imzaladığı törenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"TAMAMEN MASUMUM"

Kendisinin Epstein konusunda masum olduğunu savunan Trump, "Sonunda masum olduğum ortaya çıktı, tamamen masumum. Binlerce, milyonlarca sayfa belge, tüm bunlara rağmen, benimle ilgili kesinlikle hiçbir şey bulamadılar." dedi.

Trump, Epstein sürecini artık geride bırakıp ülke meselelerine odaklanmaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Epstein ile yakından ilişkili birçok Demokrat var. Ama size karşı dürüst olacağım, artık ülkeyi yönetmeye geri dönmeliyiz. Jeffrey Epstein hayattayken kimse onu umursamıyordu, öldüğünde ise onu umursamaya başladılar. Ama bu gerçekten Demokratların sorunu, Cumhuriyetçilerin değil. Cumhuriyetçilerin tek meselesi, geri dönüp ülkemizi yönetmemiz gerektiği."

"EPSTEIN BANA KARŞI ÇALIŞMIŞ"

Trump, İngiltere'de devlet sırlarını ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile paylaşmakla suçlanan Lord Peter Mandelson’un Lordlar Kamarası'ndan ayrılma kararı hakkında da yorumda bulundu.

Mandelson’u tanıdığını ancak konunun detaylarını bilmediğini söyleyen Trump, "Bu çok kötü bir durum" dedi.

Epstein ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyleyen Trump şöyle dedi:

"Epstein’den bahsetmişken şunu söyleyeyim: Wolf adlı bir muhabir ile Epstein’in bana karşı komplo kurduğu ortaya çıktı. Bu bilgi dün milyonlarca sayfalık belgede yer aldı. İnanılmaz ama seçimleri kaybetmemi sağlamak için bana karşı birlikte hareket etmişler. Benimle ilgili söylenen tek şey buydu. Demokratlar hakkında ise gerçekten çok kötü şeyler var. Ama benimle ilgili olarak bilinen tek şey tanımadığım o Wolf isimli yazar ile Epstein’in birlikte bana karşı komplo kurduğu. Seçimi kaybetmem ya da daha kötüsü için bana karşı çalışmışlar"

HİLLARY CLİNTON İÇİN "ÇOK YAZIK" YORUMU

Epstein dosyaları kapsamında eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Kongre'de ifade verecek olması konusundaki görüşü sorulan Trump, bu durumun "üzücü" olduğunu dile getirdi.

Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu çok yazık, onu her zaman sevmişimdir. O çok yetenekli bir kadındı. Diğerlerinden daha iyi tartışıyordu. Bu durumunu görmek hoşuma gitmiyor." diye konuşarak, Demokratların Epstein konusunda büyük sorunları olduğunu savundu.

TRUMP’TAN EPSTEİN SORUSU SORAN MUHABİRE SERT TEPKİ

Trump, bir muhabirin "Adalet bekleyen insanlara, özellikle mağdurlara ne söylersiniz?" sorusunu sert tepki gösterdi.

Soru üzerine sinirlenen Trump, muhabire "Sen en kötü muhabirsin. CNN’in reyting alamamasına şaşmamalı, sizin gibiler yüzünden" sözleriyle çıkıştı.

Muhabire, "Genç bir kadınsın, seni on yıldır tanıyorum ancak bir kez bile gülümsediğini görmedim" diyen Trump, "Neden biliyor musun? Çünkü gerçeği söylemediğinizi biliyorsunuz. Çok dürüst olmayan bir kurumsunuz ve bundan utanmalısınız" ifadelerini kullandı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.