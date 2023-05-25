Azerbaycan ve Ermenistan, toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaştı Paşinyan, Azerbaycan ile varılan mutabakatı duyurdu. Ermenistan lideri, "İlişkilerimizin çözümü yönünde oldukça iyi bir yol alıyoruz" derken, Türkiye ile bağlantı sağlayacak kritik koridora da değindi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yürütülen barış görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, Erivan'ın ve Bakü'nün, toprak bütünlüklerinin karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaştığını duyurdu:

Toprak bütünlüğünü karşılıklı tanıma mutabakatı

Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın, birbirlerinin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaştıklarını teyit etmek istiyorum.



Bu temelde ilişkilerimizin çözümü yönünde oldukça iyi bir yol aldığımızı söyleyebiliriz.

"Bakü ile yapıcı diyaloğun başlamasını umuyorum"

Dağlık Karabağ sakinlerinin "uluslararası mekanizma çerçevesinde" hak ve güvenliklerinin sağlanması konusuna da değinen Paşinyan, "Umarım yakında Bakü ile normal bir yapıcı diyalog başlar." diye ekledi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ayrıca, ülkesinin tüm ulaşım ve ekonomik koridorların blokajını kaldırmaya, bölgesel iletişimleri açmaya hazır olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın Nahçıvan'a koridor planı

Nikol Paşinyan'ın açıklaması, Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi'nin genişletilmiş toplantısında geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesini Ermenistan topraklarından geçen Zengezur koridoru üzerinden Nahçıvan'a bağlamak istiyor. Bu kapsamda kurulacak kara ve demir yolu hatları sayesinde Türkiye ile yeni ulaşım hattının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

"Blokajı kaldırmaya hazırız"

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre konuya değinen Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

Ermenistan'ın, bölgedeki tüm ulaşım ve ekonomik bağları ve Ermenistan topraklarından geçen iletişim blokajını kaldırmaya hazır olduğunu teyit etmek istiyorum.



Geçtikleri ülkelerin egemenlikleri ve yargı yetkileri dahilinde bölgesel iletişimler açmaya hazırız.

Paşinyan, pazartesi günü Erivan'da düzenlediği basın toplantısında, Dağlık Karabağ'ı da içeren Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü, ancak Ermeni nüfusunun güvenliğinin sağlanması şartıyla tanıyacaklarını söylemişti.