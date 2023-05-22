Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'la barış için yoğun müzakereler sürüyor Paşinyan, Bakü yönetimiyle bir anlaşmaya varmak istediklerini anlattı. Ermenistan Başbakanı, "Bu hiç de kolay bir süreç değil" diye de ekledi.

ensonhaber.com

Bakü ile Erivan arasında Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra başlatılan barış görüşmeleri devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında konuya değindi.

Paşinyan, bölgedeki askeri ve siyasi durumun gergin olmaya devam ettiğini belirterek, bu gerilimi aşmak üzere barış gündemini desteklediklerini savundu.

Barış mesajı: Bir an önce imzalamayı umuyoruz

"Azerbaycan ile barış ve ilişkilerin tesisi konusunda yoğun müzakereler sürüyor." diyen Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

Metin üzerinde anlaşmaya varmayı ve bir an önce imzalamayı umuyoruz. Uluslararası toplumun algısı, Ermenistan ve Azerbaycan'ın birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıması yönündeki karara giderek daha fazla meylediyor.

"Süreç kolay değil"

Paşinyan, Ermenistan'ın güvenliğini sağlamanın stratejik garantisinin, tüm komşularla ilişkileri normalleştirmesi olduğunu vurguladı.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Paşinyan, "Bu hiç de kolay bir süreç değil ama halkımızın istediği ve beklediği şeyin bu olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenistan güçleri, zaman zaman tansiyonu yükselten hamlelerde bulunuyor.

Azerbaycan mevzilerine saldırılar düzenleyen Ermeni unsurları nedeniyle şehit düşen ve yaralanan askerler oluyor.