Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi: İşgalden kurtarılan Karabağ'da sandık kurulacak Azerbaycan'da seçim otoriteleri, özgürlüğüne kavuşturulan Karabağ'da oy kullanma kabinlerinin hazırlanacağını söyledi. Merkezi Seçim Komisyonu, "Bu vatandaşlar, bu bölgede ilk kez oy kullanarak tarihe geçecek" dedi.

AA

Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimi gelecek yıl düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken seçimin 7 Şubat 2024'te gerçekleştirileceğini duyurdu.

Karabağ'daki seçmenler sandığa gidecek

Kararnameyle bir yıl erkene alınan seçimde Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerindeki 20 bin seçmen de oy kullanacak.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Mezahir Penahov, işgalden kurtarılan bölgelerde de sandık ve oy kullanma kabinlerinin kurulacağını belirtti.

İlk kez oy kullanarak tarihe geçecekler

Penahov, seçmen sayısına ilişkin şöyle konuştu:

Askeri birlikleri de hesaba katarsak kurtarılan bölgelerde oy kullanacak seçmenlerin sayısı 20 bin olacak.



Bu vatandaşlar, bu bölgede ilk kez oy kullanarak tarihe geçecek.

Cumhurbaşkanı seçimi takvimini onaylayan Merkezi Seçim Komisyonu, vatandaşların oy kullanma hakkını ihlal eden eylemleri ve şikayetleri araştıracak uzman grubu da oluşturdu.

Seçim 1 yıl öne çekildi

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yıl arayla yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de gerçekleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 Aralık'ta imzaladığı kararnameyle seçimin yaklaşık bir yıl öne çekilerek 7 Şubat 2024'e alınması talimatını vermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)