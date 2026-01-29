Azerbaycan’da dev enerji hamlesi: Zengezur Elektrik İletim Hattı’nın inşası başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Azerbaycan’da, devlete ait elektrik üretim ve iletim şirketi Azerenerji’den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Cebrayıl ilinden Ermenistan sınırındaki Ağbend kasabasına kadar 74 kilometrelik, Nahçıvan merkezinden Ordubad ili sınırına uzanan 105 kilometrelik iki ayrı hatta eş zamanlı inşa çalışmaları yürütülüyor. Çift devreli olarak planlanan hattın 330 kilovolt gerilim seviyesinde ve bin megavat taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

ZORLU ARAZİ VE İKLİM KOŞULLARINDA İNŞA

Araz Nehri boyunca ilerleyen iletim hattının bazı bölümlerinin dağlık ve kayalık alanlardan geçtiği, bu nedenle arazinin yarılarak altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği ifade edildi. Projenin, ağır iklim şartları ve zorlu coğrafi koşullara rağmen planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü kaydedildi.

ZENGEZUR KORİDORU'NDA YENİ HATLAR PLANLANIYOR

Açıklamada, projenin bir sonraki aşamasında Zengezur Koridoru üzerinde 44 kilometrelik ek bir iletim hattının daha inşa edilmesinin ve bu hattın ilerleyen dönemde Ağbend ve Ordubad yönlerinden gelen hatlarla entegre edilmesinin planlandığı bildirildi.

TÜRKİYE VE AVRUPA BAĞLANTISI HEDEFLENİYOR

Azerbaycan-Türkiye-Avrupa Uluslararası Enerji Koridoru Projesi’nin devamı niteliğindeki diğer aşamada ise Nahçıvan’dan Türkiye’ye uzanacak 230 kilometrelik yeni bir elektrik iletim hattının hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Yetkililer, Nahçıvan’ın elektrik sisteminin Azerbaycan’ın ulusal enerji ağına tam entegrasyonunu sağlayacak projenin, ülkenin Avrupa enerji pazarlarına erişimini güçlendireceğini vurguladı. Zengezur Elektrik İletim Hattı’nın, Azerbaycan tarihinin en büyük ve stratejik enerji projelerinden biri olduğu ifade edildi.