İran Meclis Başkanı Galibaf: Trump savaş başlatabilir ama kontrol edemez

İran'da ulusal para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ile 28 Aralık'ta başlayan protestolar, rejim karşıtı bir hal alarak devam etti.

İran bu dönemde şiddetli protestolara sahne olurken, göstericilere en büyük destek Donald Trump yönetimindeki ABD'den geldi.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ

Donald Trump, ülkedeki protestoculara yönelik şiddet eyleminde devreye ABD2nin gireceğini söylemiş ve operasyon tehditlerinde bulunmuştu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Amerikan haber kanalı CNN’e verdiği röportajda son dönemde yeniden tansiyonun yükseldiği ABD ile ilişkilere değindi.

"KENDİ İRADESİNİ BAŞKALARINA DAYATMAK İSTİYOR"

Galibaf, "Uluslararası düzenlemeler çerçevesinde bir anlaşmaya varmak için samimi görüşmeler yapılırsa, olur. Ancak, Ama ABD Başkanı bu tür görüşmelerin peşinde değil. O sadece kendi iradesini başkalarına dayatmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ BAŞLATABİLİR AMA KONTROL EDEMEZ"

"Bana göre, Trump gerçekten dürüstse, barış arayışındaysa ve Nobel Barış Ödülü’nü almak istiyorsa, gerçek barışa doğru ilerlemeli, ilk icraatı savaş kışkırtıcılarından ve İran’ın boyun eğmesini isteyenlerden arınmak kurtulmak olmalıdır" diyen Galibaf, "Belki de Trump bir savaş başlatabilir ancak sonunu kontrol edemez. Evlerinden binlerce kilometre uzakta konuşlandırdığı binlerce ABD askeri zarar görecek, ki bu iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.