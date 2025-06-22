Azerbaycan'dan ABD ve İran'a çağrı: Diyaloğa çağırıyoruz

Orta Doğu'da işler kızışmaya başladı.

İsrail ile İran arasında çatışmalara doğrudan dahil olan ABD İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emir verdiği saldırıya dünya kamuoyundan birçok tepki geldi.

AZERBAYCAN'DA AÇIKLAMA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'ın nükleer altyapı tesislerine yönelik askeri operasyonlarına ilişkin açıklama yayınladı.

Bakanlık açıklamasında, iki ülke arasındaki gerginliğin kaygı verici olduğunu belirtti.

"DİYALOG VE DİPLOMASİYE ÖNCELİK VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef alan askeri operasyonlarının ardından durumun daha da tırmanmasından derin endişe duyduğumuzu ifade ediyoruz. Tüm tarafları sağduyulu davranmaya, durumu daha da germekten kaçınmaya, mevcut sorunların çözümünde diyalog ve diplomasiye öncelik vermeye çağırıyoruz.

ABD NÜKLEER TESİSLERİ HEDEF ALDI

ABD, gece saatlerinde İran'ın önemli nükleer altyapı tesislerine yönelik askeri operasyonlar başlatmıştı. ABD'nin B-2 bombardıman uçakları, İran'daki Fordo, Natanz ve Isfahan Nükleer Tesislerine saldırı düzenlemişti.