Azerbaycan'dan Fransa'ya Ermenistan tepkisi: Silahlandırma girişimleri kabul edilemez Paris'in Ermenistan ordusuna silah sağlama girişimi, Bakü'nün tepkisiyle karşılaştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Bu çabalar, başarısızlıkla sonuçlanacak" dedi.

AA

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan'da temaslarda bulundu.

Colonna, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Fransız Bakan'ın ziyareti, Paris yönetiminin Ermenistan'ı silahlandırma çabalarının gölgesinde kayıtlara geçti.

Ermenistan'a silah gönderme girişimi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Colonna'nın Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarını ve Fransa'nın Ermenistan'a silah gönderme girişimlerini kınadı.

Colonna'nın Ermenistan'da Azerbaycan'a yönelik asılsız iddialarda bulunduğu belirtilerek, "Bunları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz." denildi.

Bakü: Kabul edilemez

Colonna'nın, Karabağ'ı gönüllü olarak terk eden Ermenilerin zorla yerlerinden edildiklerini iddia ederek uluslararası toplumun kafasını karıştırmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fransa'nın, Ermenistan'ı mümkün olan her şekilde silahlandırmaya, onu yeniden saldırganlığa ve askeri maceraya dahil etmeye çalışması kabul edilemez.



Bu çabalarının, bölgemize önceki müdahale girişimleri gibi başarısızlıkla sonuçlanacağı Fransa için açık olmalıdır.

"Fransa'nın bölgedeki beceriksiz politikası fiyaskoya uğradı"

Fransız Bakan'ın "Fransa her zaman Ermenistan'ın yanındadır" şeklinde beyanda bulunduğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili toplantılarının Fransa'nın girişimiyle yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Tüm bunlar, Fransa'nın son 30 yıldaki tarafsız arabuluculuk iddiasının tamamen asılsız olduğunu bir kez daha ortaya koydu.



Hem uluslararası kuruluşların hem de Ermenistan Başbakanı'nın, Azerbaycan'ın antiterör operasyonunun sivil Ermeni sakinlere herhangi bir tehdit oluşturmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen Fransız Bakan'ın, Azerbaycan'ın egemen topraklarında attığı meşru adımı suç olarak nitelendirmesi, Fransa'nın bölgedeki beceriksiz politikasının fiyaskoya uğradığını gösteriyor.

Azerbaycan'ı suçladı

Colonna, Ermenistan temaslarında Karabağ'daki gelişmeler nedeniyle Azerbaycan'ı suçlamış, Ermenistan'a silah göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalayacaklarını açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)