Paşinyan, Azerbaycan'ı Fransa'ya şikayet etti: Yasa dışı tutuklamalar yapıyorlar Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile görüşen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Macron'a teşekkür ediyorum" dedi. Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ'da hukuka aykırı tutuklamalar gerçekleştirdiğini öne sürdü.

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ensonhaber.com

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Karabağ'da yeniden kontrol sağlamasından sonra Ermenistan'a resmi ziyarette bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşen Colonna, Erivan yönetimine desteğini bildirdi.

Macron'a teşekkür etti

Paşinyan da "Bu zor zamanlarda Ermenistan'ı açıkça desteklediğiniz için size, Fransa'ya ve Başkan Macron'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Halkın kendi isteğiyle terk ettiği Karabağ'da sözde "etnik temizlik" uygulandığına dair asılsız iddialarını sürdüren Paşinyan, "Dağlık Karabağ'da yaşadığımız insani kriz, Ermenistan'a devredildi." diye konuştu.

"Karabağ'da hukuka aykırı tutuklamalar gerçekleştiriyorlar"

Azerbaycan'a yönelik suçlamalarını sürdüren Paşinyan, şöyle devam etti:

Uluslararası ilginin de odağı olması gerektiğini düşündüğüm Dağlık Karabağ'da Azerbaycan yetkililerinin hukuka aykırı tutuklamalar gerçekleştirdiğini vurgulamalıyım.

Ermenistan Başbakanı, orta ve uzun vadeli insani sorunları çözebilmeleri için uluslararası ortaklardan doğrudan mali desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

"Ermenistan'la dostluğun tezahürü"

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da sıcak karşılamadan dolayı Paşinyan'a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un selamlarını iletti ve ekledi:

Önceki ziyaretimden birkaç ay sonra tekrar Erivan'a geldiğim için mutluyum. Ancak ziyaretimin hem Dağlık Karabağ halkı hem de Ermenistan için daha az trajik koşullar altında gerçekleşmesini çok isterdim.



Ziyaretim, Fransa'nın Ermenistan'la dostluğunun bir başka tezahürüdür. Dostluğun da ötesinde dayanışmanın bir tezahürüdür.

"Fransa olması gerektiği yerde"

Ermenistan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini belirten Colonna, şu ifadeleri kullandı:

Gururla söyleyebilirim ki Fransa her zaman olması gerektiği yerdedir.

12,5 milyon euroluk destek

Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca, Paris'in Ermenistan'a 12,5 milyon euroluk insani yardım yapmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Catherine Colonna, gerekirse bu yardımın sürdürüleceğine dair güvence verdi.

Ermenistan basınının aktardığına göre, görüşmede, Ermeni-Fransız iş birliğine ilişkin konulara ve bölgede yaşanan süreçlere değinildi.