AB parlamentosu seçimlerinde son durum Avrupa Birliği parlamento seçimlerinde bu sabah itibariyle yayınlanan ‘geçici sonuçlara’ göre merkez sağ Avrupa Halk Partisi Birliği, 720 koltuğun 184’ünü aldı.

DHA

Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek 5 yıllık yeni yönetimini belirlemek için 4 gün sürecek seçimlerinin, resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Seçimlerde bu sabah itibarıyla yayınlanan ‘geçici sonuçlara’ göre merkez sağ Avrupa Halk Partisi Birliği (EPP), 720 koltuğun 184’ünü aldı.

AB’nin ikinci geniş grubu olan sol tandanslı Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı (SD) ise 139 koltuk kazandı.

EPP parlamentonun yüzde 25'ini kazandı

AB parlamentosu seçimlerinde bu sabahki geçici sonuçlara göre EPP, 184 koltukla parlamentonun yüzde 25.56’sını kazandı. SD grubu 139 koltuk ile parlamentonun yüzde 19.31’ini alırken liberal görüşlü Renew Europe Group 79 koltuk kazandı.

Avrupa Muhafazakarları ve Reformcuları (ECR) olarak adlandırılan grup 73 koltuk, aşırı sağcı Kimlik ve Demokrat Grubu (ID) ise AB parlamentosunda 58 koltuk aldı.

Yeşiller ve Avrupa Özgür İttifakı

Yeşiller ve Avrupa Özgür İttifakı 52 koltuk ve Left grubu 36 koltuk aldı. Halihazırda herhangi bir gruba ait olmayanlar ile bağımsızlar ise toplamda 99 koltuk kazandı.

Seçimden sonra ne olacak?

9 Haziran akşamı tüm üye ülkelerdeki sandıkların kapanmasıyla resmi olmayan ilk sonuçlar elde edilecek.

Bugün itibarıyla bir yandan AP'ye milletvekili gönderen partiler koalisyon görüşmelerine girerek "AP'deki siyasi grupları" oluşturma sürecine, diğer yandan oluşacak siyasi partilerin AB Komisyonu başkanlığı için liste başı adayları da destek bulabilmek amacıyla müzakerelerine başlayacak.

İlk Genel Kurul toplantısı, 16 Temmuz'da yapılacak ve böylece yeni yasama dönemi başlamış olacak.

İlerleyen dönemde AB ülkelerinin liderleri ve AP milletvekillerinin ortaklaşa katıldığı süreçte AB Komisyonu Başkanı, ardından Komisyon üyeleri atanacak.

AB Konseyi'nin yeni başkanı, üye ülkelerin liderleri tarafından nitelikli çoğunlukla seçilecek ve 1 Aralık'ta görevine başlayacak.

Böylece AB'nin gelecek 5 yıllık yönetimi belirlenmiş olacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)