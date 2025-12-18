İsrail ordusu bir sivili daha vurdu İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir sivilin hayatını kaybettiği raporlandı.

Göster Hızlı Özet İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde ateş açarak bir Filistinli sivili öldürdü.

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'de yürüttüğü kanun dışı saldırıların sonu gelmiş değil. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir grup vatandaşa ateş açtığı belirtildi. ATEŞKESTEN BERİ YÜZLERCE FİLİSTİNLİ ÖLDÜ Söz konusu ateş sonucu Filistinli bir sivilin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, ekim ayında sağlanan ateşkesten bu yana İsrail'in Gazze'de yüzlerce Filistinliyi öldürdüğü bilgisine yer verildi. İSRAİL: HAVAYA AÇILAN ATEŞTE BİR ASKER YARALANDI Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgali dışındaki bölgelerden havaya açılan ateşten bir askerin isabet alarak hafif yaralandığı iddia edildi.

