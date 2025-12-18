Kremlin, Türkiye'nin Rusya'ya S-400 sistemlerini iade edeceği iddialarını yalanladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye S-400 hava savunma sistemlerini iade etmek istiyor iddiası...

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov gerçekleştirdiği basın açıklamasında bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov, ABD merkezli Bloomberg News'in Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmek için S-400 hava savunma sistemlerini Rusya'ya iade etmek istediğine yönelik iddialarını yalanladı.

"BU KONU GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Aralık tarihinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki görüşmelerinde bu konuya değinmediklerinin altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü ayrıca basın mensuplarının muhtemel bir iade durumunun Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri zedeleyip zedelemeyeceğine ilişkin sorusuna da, "Hayır etkileyeceğini düşünmüyoruz. Ayrıca bu konu gündemimizde değil" dedi.

MIAMI'DEKİ RUSYA-ABD GÖRÜŞMESİ

Kremlin Sözcüsü, ABD'li ve Rus yetkililerin bu hafta sonu ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin, "Amerikalıların Avrupalılar ve Ukraynalılar ile çalışmalarının sonuçlarına yönelik bilgi edinmek için Amerikalı mevkidaşlarımız ile bazı temaslarda bulunmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Söz konusu görüşmeye ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın özel danışmanı ve damadı Jared Kushner'in yanı sıra Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in de katılması bekleniyor.

TOM BARRACK'IN S-400 ÇIKIŞI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönüşü konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin, "ABD yasalarına göre, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemlerini kullanmaması ve bulundurmaması gerekiyor" demişti.