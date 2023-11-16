BAE, Gazze'de 3 deniz suyu arıtma tesisi kuracak Devlet Başkanı Al Nahyan'ın talimatıyla su arıtma tesislerinin kurulmasına karar verildi. Tesislerden günde 300 bin kişinin yararlanması hedefleniyor.

AA & Ensonhaber

Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşmeye devam ediyor.

Sivillere saldırılarında geri adım atmayan İsrail ordusunun bombardımanları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Yerleşim yerleri kullanılamaz hale gelirken, Gazze'de gıda ve su sıkıntısı yaşanıyor.

Deniz suyu arıtma tesisleri kurulacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle su sıkıntısının derinleştiği Gazze Şeridi'nde deniz suyu arıtma tesisleri kurmaya karar verdi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla Gazze halkına insani yardım ulaştırılması için başlatılan "Yiğit Süvari 3" operasyonu kapsamında Gazze'de su arıtma tesisleri kurulacağı belirtildi.

Günlük 300 bin kişi yararlanacak

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kurulması planlanan, her biri günlük 200 bin galon kapasiteli 3 deniz suyu arıtma tesisinin günlük 300 bin kişiye fayda sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarla sürdürdüğü işgalinde Gazze halkını en çok etkileyen insani sıkıntılardan biri de temiz suya erişim.

BAE'nin 5 Kasım'da başlattığı "Yiğit Süvari 3" operasyonu kapsamında ayrıca Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir sahra hastanesi kuracağı açıklanmıştı.

20 milyon dolar acil yardım

Daha önce de BAE'nin Filistin'e 20 milyon dolar acil yardım yapacağı ve Gazzeli 1000 çocuğun tüm tıbbi ihtiyaçlarının, iyileşip ülkelerine dönene kadar BAE'deki devlet hastanelerinde sağlanacağı duyurulmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Öldürülenlerin çoğu kadın ve çocuk

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk, 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.