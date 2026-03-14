BAE, İran'dan atılan 9 balistik füze ve 33 insansız hava aracının engellendiğini duyurdu

Müzakere masası yerini savaşa bıraktı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ile başlayan savaşta bir hafta geride kaldı.

İran, misilleme olarak bölgede bulunan ABD üslerini hedef almaya devam ediyor.

Bu saldırılardan en çok etkilenen ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri olarak öne çıkıyor.

BUGÜN 9 FÜZE VE 33 İHA ENGELLENDİ

BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuya saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, BAE hava savunmasının bugün İran'dan fırlatılan 9 balistik füze ve 33 insansız hava aracını engellediği kaydedildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlığın açıklamasında, İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana, BAE hava savunmasının 294 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1600 insansız hava aracını engellediği ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırılar sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşlarından 6 kişinin hayatını kaybettiği, BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipin, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komor Adaları, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya ve İsveç vatandaşlarından 141 kişinin hafif ila orta derecede yaralandığı belirtildi.

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINIYOR

Açıklamada ayrıca Savunma Bakanlığının, devletin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak, ulusal çıkarlarını ve yeteneklerini güvence altına almak amacıyla, her türlü tehditle başa çıkmaya ve devletin güvenliğini sarsmayı hedefleyen her şeye kararlılıkla karşı koymaya tamamen hazır olduğu vurgulandı.