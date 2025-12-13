BAE ve Sırbistan işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orta Doğu ve Balkanların iki tartışmalı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri ve Sırbistan arasında bir gelişme yaşandı.

BAKANLAR BİR ARAYA GELDİ

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Bakan Bin Zayid, ülkesini ziyaret eden Sırbistanlı mevkidaşı Djuric ile bir araya geldi.

İki bakanın görüşmesinde iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve kapsamlı ekonomik ortaklık çerçevesinde, çeşitli sektörlerde ikili işbirliği olanakları ele alındı.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınarak bunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede ayrıca iki ülke arasında siyasi istişarelere ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı.

Bakan Bin Zayid, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, güven ve ortak çıkarlar üzerine kurulu sağlam temellere dayandığını ve etkili uluslararası ortaklıkların seçkin bir modelini temsil ettiğini belirtti.