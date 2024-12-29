BAE'den Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

AA

Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik çabaları yakından takip ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla Türkiye'nin çabalarından övgüyle söz etti.

"BU ÇABALAR, TÜRKİYE'NİN DERİN KARARLILIĞINI YANSITMAKTADIR"

Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik diplomatik adımlarını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Bu çabalar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı destekleme, ülkeler arasında ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunma konusundaki derin kararlılığını yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

BAE'DEN 'İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ' AÇIKLAMASI

BAE'nin Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek ve krize kapsamlı bir çözüm bulmak için Türkiye'nin çabaları ve tüm diplomatik çabalar çerçevesinde işbirliği ve koordinasyona hazır olduğu ifade edildi.