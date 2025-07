Bahamalar'da kan donduran cinayet

Bahamalar’ın Harbour Island açıklarında demirli lüks süperyat Far From It’ta çalışan 20 yaşındaki Güney Afrikalı hostes Paige Bell, 3 Temmuz’da, süperyatta kayboldu.

Endişeli çalışanlar, genç hostesi makine dairesinde bulundu.

BOĞAZI KESİLDİ

Polis raporlarına göre Bell’in boğazı kesilmiş, vücudunda savunma yaraları mevcuttu.

Olay esnasında kısmen giyinik olan genç hostesin yaraları, şiddetli bir mücadele yaşandığını gözler önüne serdi.

Olay sonrası bölgeye gelen ekipleri süperyatta mühendisi olarak çalışan 40 yaşlarındaki Meksikalı Brigido Munoz'u gözaltına aldı.

MÜHENDİS TUTUKLANDI

Munoz’un kollarında ciddi kesik izleri tespit edildi; bu izlerin genç hostes tarafından saldırıdan kaçmak için çırpınışlarının işareti sayıldı.

Yaralı olarak bulunduğu için hastaneye kaldırılan Munoz, cinayet ve olası cinsel saldırı suçlamalarıyla tutuklandı .

Munoz, 10 Temmuz’da Nassau’daki mahkemeye çıkarıldı. Kefalet talebi reddedildi, bir sonraki duruşma 20 Kasım’da yapılacak .

21 YAŞINA GÜNLER KALMIŞTI

Katilin yakalandığı Far From It, haftalık kira ücreti yaklaşık 120–165 bin sterlin arasında değişen, altı kabinli bir süperyat olarak biliniyor

Paige Bell, 21. yaş gününe günler kala öldürüldü. Ailesi cenazeyi ülkeye getirmek için Bahamalar’a giderken, GoFundMe üzerinden cenaze ve yasal masraflar için bağış kampanyası düzenledi ve milyonlarca dolar elde etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu trajik olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Otopsi ve adli analiz sonuçları bekleniyor.

Bahamalar polis yetkilileri henüz bir motivasyon açıklaması yapmadı; Munoz’un Bell ile ilişkisi ve olayın arka planı halen araştırılıyor.