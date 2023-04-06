Bahmut, askeri hareketliliğe sahne oldu Rus ordusu ile sıcak çatışmaların yaşandığı şehirdeki hareketlilik objektiflere yansıdı.

AA

Ukrayna'nın Bahmut şehri, Rusya ile savaşta sıcak çatışmalara sahne oluyor.

Kiev yönetimi, orduyu cephe hattında desteklemek üzere planlar üzerinde çalışıyor.

Donetsk Oblastı'ndaki topçu askerler, Bahmut çevresindeki mevzilerinden Rus birliklerine karşı atışlar gerçekleştiriyor.

Bahmut'ta yoğun bombardıman

Bölgedeki diğer sıcak noktalarda olduğu gibi Bahmut çevresindeki çatışmalarda da her iki ordu, çoğunlukla topçu sistemleri, tank, havan topları ve diğer silahları kullanıyor.

Savaş uçakları ile helikopterlerin de kullanıldığı cephede, sık sık patlama sesleri duyuluyor.

Cephe hattında topçu atışları devam ediyor

Güvenlik açısından "kırmızı alan" olarak ilan edilen Bahmut şehrinin çevresindeki cephe hattında topçu atışları yoğun şekilde sürüyor.

Rus ordusunun son dönemde üç taraftan kuşattığı Bahmut şehrine giden tek yol Çasov Yar şehrinden geçtiği için bu güzergah da Rus güçlerince hedef alınıyor.

Hayat durma noktasında

Rus saldırıları sonucu ağır hasar gören ve her an patlama seslerinin duyulduğu Çasov Yar'da sürekli saldırı tehdidinin olması nedeniyle sokaklarda hayat adeta durma noktasına geldi.

Bahmut ilçesine bağlı Çasov Yar ile Bahmut yönündeki cephe hattından geçen yolda, Ukrayna ordusuna ait zırhlı araçlar da hızlı şekilde hareket ediyor.