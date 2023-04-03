Polonya, Ukrayna'ya MiG-29 uçaklarından teslim etti Cumhurbaşkanı Duda'nın Başdanışmanı Przydacz, ilk sevkiyatların yapıldığını duyurdu.

AA

Ukrayna'ya Batı'dan yeni bir askeri destek gerçekleştirildi.

Sovyet yapımı MiG-29 tipi savaş uçaklarının bir bölümü Kiev yönetimine teslim edildi.

İlk MİG-29'lar sevk edildi

Polonya'da yayın yapan radyo RMF'ye konuşan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Dış Politika Başdanışmanı Marcin Przydacz, ilk MiG-29 sevkiyatlarından bahsetti.

Ukrayna'ya daha fazla destek konuşuluyor

Ukrayna'ya gönderilecek Sovyet yapımı "MiG-29" tipi savaş uçaklarından kaç tanesinin teslim edildiği bilgisini net olarak paylaşmayan Przydacz, şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin 5 Nisan'da Polonya'ya yapacağı ziyarette, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesi konusunda görüşmeler yapılacak.

Duda'nın açıklaması

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ileriki günlerde" Ukrayna'ya 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı göndermeyi planladıklarını söylemişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de 14 Mart'ta Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını "4 ila 6 hafta içinde" Ukrayna'ya teslim edebileceklerini söylemişti.

Kiev'den uçak talebi

Ukraynalı liderler, diğer NATO üyelerine de Kiev'e uçak göndermeleri konusunda çağrılar yapıyor.

Ukrayna hava kuvvetlerinin MiG-29'lara aşina olduğu biliniyor. 1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor.

MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.

Ukrayna, Rusya ile savaşındaki ikinci yılında hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Batı ülkelerinden savaş uçakları talep ediyor.