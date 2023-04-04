Ukraynalı Müslümanlar: Allah'tan, Ukrayna'yı korumasını diliyoruz Camide bir araya gelen Müslümanlar, dua ederken "Ramazan zafer ayıdır" dedi.

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Ukrayna'da Müslümanlar, savaş altında ikinci Ramazan ayını geçiriyor.

Bu hafta, doğu cephesine yakın bir camide bir araya gelip namaz kılanların çoğu kamuflajlı askerlerdi.

"Ramazan zafer ayıdır"

AFP'nin haberine göre, Molla Murat Süleymanov, dua ederken şunları söyledi:

Allah'tan, camimizi korumasını niyaz ediyorum. Allah'tan, Ukrayna'yı korumasını ve zalimleri cezalandırmasını diliyorum. Ramazan zafer ayıdır.

"Allah'ın korumasını hissediyorum"

44 yaşındaki Said Ismagilov ise savaş başladığında ambulans şoförü ve gönüllü sağlık görevlisi olarak görev yapmaya başladı.

Ismagilov, tehlikenin ortasında "Allah'ın rızasını ve korumasını" hissettiğini dile getirdi:

Ambulansımın şarapnelle delindiği zamanlar oldu. Allah'a şükür yaralanmadım.

"Vatanımı savunmayı seçtim"

Birçok kişinin bölgeyi boşaltmasıyla görev yaptığı caminin de boş kaldığını anlatan Ismagilov, "İşe yaramaz olduğumu anladım. Ayağa kalkıp vatanımı savunmayı seçtim. Şimdi ise yaralılar tahliye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çoğu Müslüman asker oruç tutuyor

Caminin dışında duran bir askerin de oruç tuttuğunu ve savaş görevlerinde olmadıkça çoğu Müslüman askerin de oruç ibadetini yerine getirdiğini söylediği belirtildi.

Söz konusu asker, oruçla ilgili şunları aktardı: