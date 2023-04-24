Bahmut'ta yaralı Ukrayna askerlerinin tedavi edildiği sığınak görüntülendi Çatışmalarda yaralanan askerlere ilk müdahalenin yapıldığı noktalardan biri kameraya yansıdı.

AA & Ensonhaber

Geçen yıl şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonucu birçok yerleşim yeri harabeye döndü.

Ağır Rus bombardımanına maruz kalan Ukrayna şehirleri kullanılamaz hale geldi.

Yıkımların yaşandığı Bahmut kenti, şiddetli çatışmaların meydana geldiği noktalardan biri oldu.

Bahmut'ta Ukrayna askerlerinin tedavi edildiği yer

Kentteki bir sığınakta Rus güçleriyle çatışan Ukraynalı askerlerin tedavi edildiği sığınak görüntülendi.

Yerde yatırılan Ukrayna askerlerine ilk müdahaleler yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler için, "Savaşın çirkin yüzü... Bahmut'taki kurtarma noktalarından biri." notuna yer verildi.

Cephe hatlarında eller tetikte

Diğer taraftan Bahmut çevresinde konuşlu Ukrayna birlikleri, cephe hatlarını savunmaya çalışıyor.

Bölgede bulunan Ukrayna ordusunun askerleri, hava saldırılarına karşı elleri tetikte bekliyor.

Moskova'nın açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Donetsk yönünde Artyömovsk'ta (Bahmut) Rus saldırı müfrezelerinin, bir gün içinde kuzeybatı, merkez ve güneybatı bölgelerinde üç mahalleyi kontrolü altına aldığını belirtmişti.