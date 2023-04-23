Rusya, Bahmut'ta yeni yerler ele geçirdiğini duyurdu Savunma Bakanlığı, Bahmut'un batı bölgelerinde iki bloğu daha kontrol altına aldıklarını açıkladı.

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Ukrayna'nın Bahmut şehrinde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, askerler şehrin tam kontrolünü ele geçirme çabalarını sürdürürken Bahmut'ta daha fazla toprak ele geçirdiklerini söyledi.

"Yeni topraklar ele geçirdik"

Bahmut'taki çatışmalar, 14 aylık sürecin en kanlı savaşlarından birine dönüştü. Ukranya'nın doğusu, topçu bombardımanı ve şehir çatışmaları nedeniyle harebeye döndü.

Bakanlık, birliklerin Bahmut'un batı bölgelerinde iki blok daha ele geçirdiğini ve hava indirme birliklerinin kuzey ve güneye takviye sağladığını belirtti.

Yüzde 80 iddiası

Şehre yapılan saldırıyı yöneten özel Wagner askeri gücünün komutanı Yevgeny Prigozhin, birliklerinin Bahmut'un yüzde 80'ini kontrol ettiğini iddia etti.

Kiev yönetimi ise kuvvetlerinin geri çekilmeye hazırlandığı yönündeki iddiaları defalarca yalanladı.

"O bölge bizim kontrolümüzde"

Ukrayna'nın güneydeki Herson bölgesinin Rusya tarafından görevlendirilen sözde Başkanı Vladimir Saldo, ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun Ukrayna kuvvetlerinin Dnipro nehrinin doğu yakasında mevzilendiğine dair raporunu yalanladı.

Saldo, "Dnipro nehrinin sol (doğu) yakasında düşmanın tutunacağı yer yok. O bölge tamamen ordumuzun kontrolü altında." dedi ve ekledi:

Savaşçılarımız tarafından yok edilmeden veya suya itilmeden önce, selfie çekmek için iniş yapan düşman sabotaj grupları vakaları olabilir.

Geçen yıl batı yakasından çekildiler

Rusya, o dönemde çatışmanın ivmesinin Kiev'in lehine değiştiğine işaret eden bir dizi gelişmenin parçası olarak geçen yıl kuvvetlerini nehrin batı yakasından geri çekmişti.