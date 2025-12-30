Bangladeş’in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bangladeş'in konuştuğu vefat haberi...

Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), yaptığı yazılı açıklamada, partinin genel başkanı Begüm Halide Ziya’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Ziya’nın bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi gördüğü belirtildi.

TAZİYE MESAJI YAYINLANDI

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş’te geçici hükümete 'başdanışman' sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, yayınladığı taziye mesajında Ziya’nın vefatına ilişkin, "Ülkenin büyük bir koruyucusunu kaybettik" ifadelerini kullandı.

Kalp hastalığı, diyabet ve böbrek rahatsızlıkları başta olmak üzere uzun süredir çeşitli sağlık sorunları yaşayan Begüm Halide Ziya, kasım ayında hastaneye kaldırılmış, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

80 yaşındaki siyasetçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN’DAN TAZİYE MESAJLARI

Ziya’nın ölümünün ardından bölge ülkelerinden de taziye mesajları geldi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ziya’nın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, onu "Pakistan’ın sadık dostu" olarak niteledi.

Şerif, Ziya’nın Bangladeş’in gelişimine katkılarının “kalıcı bir miras” bıraktığını vurguladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de yayınladığı mesajda, Ziya’nın ölümünden “derin üzüntü duyduğunu” ifade ederek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Modi, Ziya’nın Bangladeş’in ilk kadın başbakanı olarak ülkesinin gelişimine ve Hindistan-Bangladeş ilişkilerine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

BEGÜM HALİDE ZİYA KİMDİR?

Begüm Halide Ziya, Bangladeş’in bağımsızlık sonrası döneminin en etkili siyasetçilerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Demokratik yollarla seçilen ilk kadın başbakan olan Ziya, 1991-1996 ve 2001-2006 yılları arasında iki dönem başbakanlık yaptı.

1981’de suikast sonucu hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Ziyaur Rahman’ın eşi olan Halide Ziya, bu olayın ardından aktif siyasette öne çıktı.

Siyasi kariyeri boyunca, Bangladeş’in kurucu lideri Şeyh Mücibur Rahman’ın kızı ve eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile yaşadığı sert rekabetle ülke siyasetinin merkezinde yer aldı.

YOLSUZLUK DAVALARI VE HUKUKİ SÜREÇLER

Ziya, siyasi yaşamı boyunca çok sayıda yolsuzluk davasıyla karşı karşıya kaldı ve 2018 yılında bu davalar kapsamında toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ziya ise suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savundu.

Ocak 2025’te Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Ziya’nın hakkındaki son davadan da beraatine karar verdi. Sağlık sorunları nedeniyle 2020 yılında cezaevinden çıkarılan Ziya’nın yurt dışında tedavi taleplerinin, dönemin Hasina yönetimi tarafından reddedildiği belirtilmişti.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus’un izniyle ocak ayında Londra’ya giden Ziya, tedavisinin ardından mayıs ayında Bangladeş’e geri dönmüştü.

Aktif siyasetten büyük ölçüde çekilmesine rağmen, ölümüne kadar BNP Genel Başkanlığı görevini sürdürdü.

Ziya’nın oğlu Tarık Rahman ise 2018’den bu yana Bangladeş Milliyetçi Partisi’nin fiili liderliğini yürütüyordu.