Batı basını bunu konuşuyor: Rusya, kira karşılığı Donbas'ı elinde tutacak

Avrupa'nın göbeğinde Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor.

ABD'de girdiği başkanlık yarışını dünyaya barış getirme vaadiyle kazanan Donald Trump ise Gazze'deki ateşkes anlaşmasından sonra gözünü Avrupa'ya çevirdi.

ABD kaynaklarına dayandırılan Politico makalesine göre Trump çoktan barış için görüşmelere başladı.

ABD-RUSYA ARASINDA BARIŞ MÜZAKERE EDİLDİ İDDİASI

Rusya'nın yalanladığı habere göre Trump, Ukrayna ve Avrupa'nın olmadığı masada görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu gelişmenin ardından Batı medyası görüşmenin içeriğine ilişkin ip uçlarını aramaya başladı.

"RUSYA KİRA KARŞILIĞI DONBAS'I ELİNDE TUTABİLİR"

Telegraph'ta yayınlanan "Ukrayna'ya Putin ile kira karşılığında toprak anlaşmasını kabul etmesi söylendi" başlıklı makalede çarpıcı bir teklif dikkat çekti.

Buna göre Trump, Ukrayna ve Avrupalı paydaşların bilgisi dışında Putin'e kira karşılığı Donbas'ı teklif etti.

Söz konusu makalede "ABD planı altında Rusya Donbas Bölgesi'ni kira ödemesi karşılığında elinde tutabilir." ifadelerine yer verildi.

Analizde Trump'ın bu fikrinin uluslararası anlaşmalara yönelik iş odaklı yaklaşımını yansıttığına da dikkat çekildi.

UKRAYNA BASINI DA DUYURDU: RUSYA ARAZİ VERGİSİ ÖDEYECEK

Batı medyasındaki bu iddialar Ukrayna medyasında da kendine yer buldu.

Ülkenin en çok okunan medya kuruluşlarından biri olan Kyiv Post, haberine "ABD barış planının Rusya'nın Donbas'ı 'Kira Bedeli' karşılığında tutmasını önleyeceğini söyledi" başlığı attı.

Yayınlanan haberde söz konusu ABD teklifinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından reddedildiği belirtilirken "Moskova, Ukrayna'nın Donbas'taki kayıplarını telafi etmek için fiilen bir "arazi vergisi" ödeyecek." ifadelerine yer verildi.