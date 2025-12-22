Romanya ve Hırvatistan'da 40 yılın ardından cüzzam vakaları görüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa'yı paniğe sokan vakalar...

Romanya Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Cluj kentinde bulunan bir kaplıcada çalışan iki masözde, cüzzam tespit edildiğini açıkladı.

YETKİLİLER ENDİŞELENMEYİN DEDİ

Yetkililer, 21 ve 25 yaşlarında olan iki hastanın Endonezya vatandaşı olduğunu ve tedavilerinin başlatıldığını duyurdu.

Ayrıca iki kişi daha cüzzam şüphesiyle test ediliyor.

Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, kaplıcaya giden vatandaşların endişelenmesine gerek olmadığını belirterek, cüzzamın bulaşması için uzun süreli ve yakın temas gerektiğini vurguladı.

KISA SÜRE ÖNCE ASYA'YA GİTMİŞ

Bakan Rogobete’nin verdiği bilgilere göre, hastalardan biri kısa süre önce Asya’ya seyahat etmiş, burada bir ay boyunca annesiyle birlikte kalmıştı.

Annesinin de şu anda aynı hastalık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Yetkililer, olayın ardından kaplıcanın geçici olarak kapatıldığını ve kapsamlı bir inceleme başlatıldığını açıkladı.

Romanya Sağlık Bakanlığı, ülkede son cüzzam vakasının 44 yıl önce tespit edildiğini hatırlattı.

HIRVATİSTAN'DA TEK VAKA

Hırvatistan’ın Split kentinde ise bir kişide, tekil cüzzam vakası tespit edildi.

Hastanın tedavi altına alındığı, yakın temaslı kişilere ise koruyucu tedavi uygulandığı açıklandı.

Sağlık otoriteleri, toplum genelinde yayılma riskinin son derece düşük olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre cüzzam genellikle deri lezyonları, his kaybı ve sinir hasarıyla kendini gösteriyor ve erken teşhisle tamamen tedavi edilebiliyor.