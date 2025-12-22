Moskova'da Rus generalin arabası havaya uçtu: Olağan şüpheli Ukrayna

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna'nın barış görüşmeleri yoğun şekilde sürerken, cephede sert çatışmalar ve Rus ilerleyişi devam ediyor.

Bunun ışığında, Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan olay gerilimleri tırmandırdı.

ŞÜPHELİ PATLAMA

Yerel muhabirlerin kimliğini tespit ettiği Rus Silahlı Kuvvetleri Generali Fanil Sarvarov, Rus gazetesi UNN'ye göre, işe gitmek için bindiği arabası otoparkta havaya uçunca ağır yaralandı.

Arabadan çıkarılması için büyük bir operasyon gereken 56 yaşındaki generalin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın gerçekleştiği bölgenin sakinlerinden biri, patlama için "İlk başta bir drone düşürüldü sanmıştık." dedi.

General Sarvarov'un, Silahlı Kuvvetler'in Operasyonel Eğitim Departmanı'nın başı olarak görev yaptığı öğrenildi.

GÖZLER UKRAYNALILARDA

İlk şüpheler, olayın Ukraynalılar tarafından rütbeli figüre düzenlenen bir bombalı suikast olduğu yönünde.

Rus Soruşturma Komitesi, detayları ortaya çıkarmak için çalışmaları başlattı.

Bir sözcünün, "Moskova Soruşturma Komitesi'nin dedektifleri ve adli tıp uzmanları, acil servisler ile birlikte mahali inceliyor. Tıbbi ve patlayıcılara yönelik incelemeler yakında başlatılacak." dediği raporlandı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Ukraynalılarca suikasta kurban gittiğine inanılan ilk general, Fanil Sarvarov değil.

Geçen sene 54 yaşındaki General Igor Kirillov ve nisan ayında 58 yaşındaki General Yaroslav Moskalik de patlamalarda yaşamlarını yitirmişti.