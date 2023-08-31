Batı, Gabon'da askeri darbeyi eleştirdi: ABD'den 'şiddetle karşı çıkıyoruz' yorumu ABD ve İngiltere, anayasal düzenin yeniden sağlanması çağrısında bulundu. 'Derin endişe' duyulduğuna dair ifadelerin yer verildiği açıklamalarda askeri darbe kınandı.

AA & Ensonhaber

Batılı ülkeler, Afrika ülkesi Gabon'da meydana gelen askeri darbeye karşı çıktı.

Başkan Joe Biden yönetimindeki ABD, darbeden "derin endişe" duyduğunu açıkladı. Tartışmalara neden olan seçim sonuçlarının kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

ABD: Darbeye karşıyız

Açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, şöyle dedi:

Ordunun yönetime el koymasına ya da yönetimin anayasaya aykırı şekilde el değiştirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz.

"Hükümet yetkilileri serbest bırakılmalı"

Gabon'daki hükümet yetkililerinin serbest bırakılması çağrısında bulunan Miller, seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi ve endişelerin diyalog yoluyla giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Miller, Gabon'da gerçekleşen askeri darbeden dolayı derin endişe duyduklarını belirtti.

"Derin endişe duyuyoruz"

Bir açıklama da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den geldi. Kirby, yaşananlardan "derin endişe" duyduklarını söyledi.

İngiltere: Kınıyoruz

Londra yönetimi, söz konusu ülkede gerçekleşen askeri darbeyi kınayarak anayasal düzenin yeniden kurulması çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Birleşik Krallık, askerin Gabon'da anayasal olmayan bir şekilde gücü ele almasını kınamakta ve anayasal hükümet düzeninin yeniden kurulması çağrısı yapmaktadır.

Gabon'daki İngiliz vatandaşlarına çağrı

Darbe öncesi yapılan seçimler sonrası medya özgürlüğü gibi konularda endişelerin dile getirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Tüm partileri ve vatandaşları, seçimle ilgili anlaşmazlıkları çözmek için yasal ve anayasal süreçleri takip etmeye çağırıyoruz.

Açıklamada, ayrıca ülkede yaşayan İngiltere vatandaşlarının ihtiyaç duymaları halinde arayabilecekleri telefon numarası paylaşılırken seyahat uyarılarının takip edilmesi tavsiye edildi.

Almanya: Ordu müdahale edemez

Darbeye tepki gösteren bir diğer Batılı ülke Almanya oldu. Ülkedeki Dışişleri Bakanlığı, "Ordu, siyasi sürece zorla müdahale edemez. Gabonlular, geleceklerine özgür bir şekilde karar verebilmeli." dedi.

BM'den Ali Bongo çağrısı: Zarar vermeyin

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de darbeyi kınadığını dile getirdi.

Guterres, taraflar arasında diyalog kurulması gerektiğini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Ali Bongo ve ailesinin fiziki bütünlüğünün garanti altına alınması çağrısında bulundu.

Askeri darbe sonrası yaşananlar

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Seçimleri yeniden kazandı

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu. Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.