Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, darbe sonrası dünyaya seslendi: Size yalvarıyorum Askeri darbe nedeniyle yardım çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Bongo, "Ses çıkarın" dedi. Gabon'un alıkonulan lideri, "Dünyanın her yerindeki dostlarıma mesaj gönderiyorum" ifadesini kullandı.

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AA & Ensonhaber

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, askerler tarafından alıkonuldu.

Hafta sonu düzenlenen seçimler üzerine yapılan tartışmalar, askeri darbeyle sonuçlandı.

Yönetime el koyduklarını açıklayan bir grup asker, seçimleri iptal etti ve ülke sınırlarını kapattı.

"Dostlarımıza mesaj gönderiyorum"

Askerler tarafından ev hapsinde tutulan Bongo, konutundan çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video mesaj ile arkadaşlarına ve dünyaya "bir şeyler yapın" çağrısında bulundu:

Ben Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba. Buradaki insanlar beni ve ailemi alıkoyduğu için, dünyanın her yerindeki tüm dostlarımıza ses çıkarmaları için bir mesaj gönderiyorum.

"Sesinizi yükseltin, size yalvarıyorum"

Oğlunun ve eşinin kendisinden farklı yerlerde tutulduğunu söyleyen Bongo, kendisinin ise konutunda olduğunu anlattı.

"Neler olup bittiğini bilmiyorum." diyen Cumhurbaşkanı Bongo, sözlerini şöyle sürdürdü:

Size sesleniyorum. Sesinizi yükseltin, gerçekten sesinizi yükseltin. Size yalvarıyorum. Teşekkürler.

Gabon'da askerler yönetimi ele geçirdi

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Üçüncü kez kazandı

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

Muhalefet: Hile var

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, Ali Bongo'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.