Middle East Eye: Batı, Türkiye seçimlerini yanlış anladı Erdoğan'ın ilk turdaki performansından söz eden medya organı, muhalefetin toparlanmasının 4 gün sürdüğünü belirtti. Kılıçdaroğlu'nun ve Batı medyasının inandığı bazı yargılara işaret edilerek, Biden'ın muhalefete desteğinin ters teptiği ifade edildi.

ensonhaber.com

İngiltere merkezli Middle East Eye, 14 Mayıs seçimleri öncesi Batı'da yapılan analizleri ve Türkiye'deki muhalefeti yanıltan anket sonuçlarını ele aldı.

"Türkiye seçimleri: Batı neden bu kadar yanlış anladı?" başlıklı görüş yazısında, Batılı liberal düşünürlerin, istedikleri sonuçlar ortaya çıkmadığı için Türk demokrasisinin gücünü fark edemediği belirtildi.

"Muhalefetin toparlanması 4 gün sürdü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turdaki performansının muhalefeti "şok ettiği", söz konusu partilerin "toparlanmalarının 4 gün sürdüğü" kaydedildi:

O kadar kargaşa içindeydiler ki, başkan adayları (Kemal Kılıçdaroğlu) kendisinin hâlâ orada olduğunu kanıtlayan bir video yayınlamak zorunda kaldı. Avucunun içiyle masaya vurarak 'Buradayım' diye bağırdı.

"Sert adamı oynadığında Türkiye'de kimse ona inanmıyor"

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur yaklaşırken Kılıçdaroğlu'nun mülteciler üzerinden milliyetçi bir söylem benimsediğine işaret edilerek, CHP Lideri ile ilgili bazı tespitler paylaşıldı:

Kılıçdaroğlu, iktidarı parlamentoya ve insan haklarını ülkeye geri vermeye yönelik demokratikleşme gündemiyle artık kendisine liberal diyemez. Kampanyası, artık insan haklarına dayanmıyor; en zayıfı ve en yoksulu arayıp bulup suçlamaya dayanıyor.



Kampanyasının Türk milliyetçi unsurunu devreye sokarken, aynı zamanda HDP ile ittifakını sürdürmek ve bu oyların daha fazlasını almaktan çok uzak.



Yumruğunu masaya vurması inandırıcı değil. En az 10 yıldır halkın gözünün önünde olan bir memurun tarzı değil. Sert adamı oynadığında Türkiye'de kimse ona inanmıyor.

"Kılıçdaroğlu ve Batı medyası bu tür yargılara inandı"

Ayrıca Erdoğan'ın seçmenler üzerindeki etkisinin yanlış değerlendirildiği, anketlerin Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdiği anımsatılarak, "Kılıçdaroğlu ve Batı medyasının çoğu bu tür yargılara inandı." ifadesi kullanıldı.

"Batılı liberal düşünürlerin uzmanlık alanı haline geldi"

Dünyanın geri kalanının aksine, Türkiye'nin neredeyse yüzde 90'a ulaşan oranlarda bir seçmenle yüksek katılımlı bir seçime imza attığının altı çizilerek şunlar aktarıldı:

Bunu Erdoğan'a otokrat diyen ülkelerdeki önemli seçimlerle karşılaştırın; Türkiye'deki katılımlar İngiltere ve ABD'dekileri gölgede bırakıyor.



Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna katılım yüzde 72'nin biraz altındaydı.



Mısır ve Tunus'ta seçmenler tarafından boykot edilen düzmece seçimlere göz yumarken, Türkiye'de yanlış sonuç verdiği için demokrasinin gücünü tanımamak, Batılı liberal düşünürlerin uzmanlık alanı haline geldi.

Erdoğan, Orta Doğu'daki en başarılı ve en bağımsız lider

Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre Meclis'te üstünlüğü ele aldığı, bunun da Erdoğan'a moral verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Orta Doğu'daki en başarılı ve en bağımsız lider olduğu, Batı'nın bunu düzeltmek için artık ordu ve savaş gemileri gönderemeyeceği vurgulandı.

"Biden'ın muhalefete desteği ters tepti"

Söz konusu yazı, şu ifadelerle tamamlandı: