BBC'de İsrail propagandası: Sivil ölümlerin sorumlusu biz değiliz Gazze'ye giden BBC'nin haberinde, İsrailli askerlerin "Sivillerin ölümünden biz değil, Hamas sorumlu" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

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Gazze Şeridi'nde binlerce sivilin ölümüne ve geniş ölçekte yıkımlara sebep olan İsrail ordusu, uluslararası kamuyounda artan tepkileri savuşturmaya çalışıyor.

İngiltere merkezli BBC televizyonu, sivil ölümlerin sorumluluğu konusunda İsrail propagandasına sahne oldu.

BBC'nin uluslararası editörü Jeremy Bowen, İsrail Savunma Kuvvetleri'yle (IDF) Gazze'ye gitti.

Bowen, konumlarını ortaya çıkarmamak şartıyla İsrail ordusuyla Gazze'ye gittiklerini söyledi.

"Sivillerin ölümünden İsrail sorumlu değil"

Çorak bir araziye doğru yürüdüklerini anlatan Bowen, yoğun saldırıların ardından gördüğü binaların hasar aldığını ya da yıkıldığını belirtti.

İsrail askerleri, Hamas'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını iddia etti. Haberde, "Yetkili, sivillerin ölümünden İsrail'in değil, Hamas'ın sorumlu olduğunu söyledi." denildi.

'Neyi vurduğumuzu biliyoruz' iddiası

İsrailli askerlerden biri, şu ifadeleri kullandı:

İstihbaratı biliyoruz. Neyi vurduğumuzu biliyoruz. Hedeflerimizi biliyoruz. Komutanlığımız tarafından onaylanıyorlar.

"Düşman her yerde"

Aynı asker, yalnızca "düşmanı" hedef aldıklarını ileri sürerken, "Buradaki yıkıma bakarak, düşmanın her yerde olduğunu mu söylüyorsunuz?" şeklindeki soruya "Evet" yanıtını verdi.

Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "güçlü intikam" sözü verdiği kaydedildi.

'İsrail, Biden'ın tavsiyesine uyuyor mu' sorusu

BBC editörü, "Bu kadar çok ateş gücü varken soru şu: İsrail, Joe Biden'ın öfkeden kör olmaması yönündeki tavsiyesine uyuyor mu?" diye sordu ve ekledi: