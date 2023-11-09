Macron, Gazze'ye saldırılara 'insani ara' verilmesini istedi Gazze'deki sivillerin acı çektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, "Bugün Gazze'deki siviller acı çekiyor" dedi. Macron, çatışmalara hızlı bir şekilde ara verilmesi gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Fransa'nın başkenti Paris'te "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans" düzenlendi.

Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bugün (Gazze'de) durum ciddi ve her gün daha da kötüye gidiyor." dedi.

"Çatışmalara hızlıca insani ara verilmesi gerekiyor"

Macron, "Çatışmalara hızlıca insani ara verilmesi ve ateşkes için çalışılması gerekiyor. Gazze'de hareket edebilmeleri için insani yardım aktörlerine gerekli alanı sağlamalıyız" ifadesini kullandı.

Gazze'de aralarında Fransızların da olduğu 239 esir bulunduğunu belirten Macron, esirlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

"Bugün Gazze'deki siviller acı çekiyor"

Macron, "Hamas, İsrail'e saldırdığında, Filistinlileri korkunç sonuçlara maruz bırakmanın sorumluluğunu aldı. Bugün Gazze'deki siviller acı çekiyor." dedi.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını, 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini dile getiren Macron, "İsraillilerin talihsizliğine Filistinlilerin talihsizliği eklendi." diyerek, tüm hayatların eş değer olduğunu ve çifte standart olamayacağını vurguladı.

"İsrail'in kendisini savunma hakkı var"

Macron, "'Teröre' karşı, İsrail'in kendisini savunma hakkı ve sivilleri koruma görevi var." ifadesini kullanarak, İsrail'in hukuka uyması gerektiğini, "terörle" mücadelenin kurallara tabi olduğunu belirtti.

Hamas'ın "finansman kaynaklarını kurutmak" ve 7 Ekim'deki saldırıyla bağlantılı olanlara yaptırım uygulamak için adımlar atılması gerektiğini söyleyen Macron, iki devletli çözümden yana tutumunu yineledi.

100 milyon euroluk yardım

Macron, Fransa'nın, Gazze'deki sivillere yönelik yardımlarının 100 milyon euroya çıkarılacağını duyurdu.