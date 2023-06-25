BBC'de Wagner'e bundan sonra ne olacak analizi İngiliz medya organı, Wagner'in isyanına işaret ederek "Putin ihaneti sevmez" dedi. Savunma Bakanlığı ile Wagner arasındaki sözleşme geriliminin ne şekilde sonuçlanabileceğine yönelik soru işaretleri olduğu belirtildi.

ensonhaber.com

Rusya, Wagner'e bağlı paralı askerlerin isyanı sonrası hareketli saatler yaşadı.

Moskova, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in başkente ilerleme talimatı sonrası otoyollarda çeşitli önlemler aldı.

Devreye giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından geri çekilen Prigojin'i ve ona bağlı unsurları bundan sonra nasıl bir yol haritası beklediği merak konusu oldu.

"Putin ihaneti sevmez"

İngiltere merkezli BBC, "Wagner paralı askerleri bundan sonra ne yapacak?" başlıklı haberinde çarpıcı ifadelere imza attı.

"Putin ihaneti sevmez, ondan kesinlikle nefret eder." vurgusu yapılan haberde, isyana karışan Wagner birliklerine yönelik suçlamaların düşürüldüğüne inanmanın "oldukça zor" olduğu vurgulandı.

Darbe girişimine karışmayanların daha önce bulundukları noktalara ve savaşa geri dönebilecekleri belirtilirken, "Ama önemli bir fark var." denildi.

Wagner'i bekleyen tablo

Doğu Avrupa Muhabiri Sarah Rainsford, "Wagner, Savunma Bakanlığı'nın bünyesine alınıyor. Bağımsız çalışan ve finanse edilen paralı asker grubu olarak günleri sona eriyor." dedi.

Wagner'in lideri Prigojin'in, Bakanlık ile uzun süredir devam eden "kan davası" olduğu, birliklerinin Bakanlık bünyesine çekilmesine direndiği kaydedildi.

"Kriz önlendi ama..."

Prigojin'i böylesine radikal bir eyleme iten durumun sözleşme meselesi olduğu ifade edilerek şunlar aktarıldı: